العراق يوقع اتفاقية مع سيمنس لتحويل الغاز المحروق إلى وقود لتوليد الكهرباء

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم، بأن العراق وقع اتفاقية مع شركة سيمنس إنرجي لتحويل الغاز المحروق في إطار عملية إنتاج النفط إلى وقود لتوليد الكهرباء.



وذكرت أن الاتفاق يغطي نحو 120 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال فترة ستة أشهر و120 مليونا إضافية خلال عام.



والاتفاق جزء من حملة أوسع في العراق لالتقاط واستخدام الغاز الذي يُحرق عرضا خلال استخراج النفط.