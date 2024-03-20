نتنياهو: الاستعدادات جارية لاجتياح رفح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاستعدادات جارية لاجتياح رفح في جنوب قطاع غزة، غير أن هذا التحرك "سيستغرق بعض الوقت".



وذكر نتنياهو في بيان، أنه سيوافق قريبا على خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مناطق القتال بعد أن منح الضوء الأخضر لخطط العمليات العسكرية في رفح.