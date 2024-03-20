الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 3 شبكات لشراء وتوريد الأسلحة الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الولايات المتحدة فرضت اليوم عقوبات جديدة على ثلاث شبكات للمشتريات والتوريدات تدعم برامج إيران الصاروخية والنووية والدفاعية.وقالت إن الشبكات، التي لها مقرات في إيران وتركيا وعمان وألمانيا، اشترت ألياف كربون وراتنجات إيبوكسي وغيرها من السلع التي تستخدم في الصواريخ.وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون: "من خلال شبكات المشتريات والتوريدات السرية المعقدة، تسعى إيران إلى تزويد أطراف خبيثة في أنحاء العالم بأنظمة أسلحة تغذي الصراع وتخاطر بحياة عدد لا يحصى من المدنيين".