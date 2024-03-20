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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وشركتين في روسيا للضلوع في حملة تضليل إعلامي

أخبار دولية
2024-03-20 | 11:48
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وشركتين في روسيا للضلوع في حملة تضليل إعلامي
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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شخصين وشركتين في روسيا للضلوع في حملة تضليل إعلامي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شخصين وشركتين اتهمتهم بدعم جهود التضليل التي تقودها الحكومة الروسية، في الوقت الذي تعزز فيه واشنطن الضغوط على موسكو.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على الفردين والكيانين لتقديم خدمات للحكومة الروسية فيما يتعلق بحملة تأثير خبيثة الأغراض في الخارج، بما في ذلك محاولة انتحال صفة وسائل إعلام مشروعة.

وأضافت وزارة الخزانة أن المستهدفين بالعقوبات أنشأوا شبكة تضم أكثر من 60 موقعا تنتحل صفة مواقع إخبارية مشروعة وتستخدم حسابات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.

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