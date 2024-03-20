إنتاج أرامكو من الغاز سيزداد 60% حتى 2030

أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتطوير المؤسسي لدى أرامكو السعودية أشرف الغزاوي أن إنتاج الشركة من الغاز سيزداد 60 بالمئة حتى 2030.



وجاءت تصريحات الغزاوي في مؤتمر "سيرا ويك" للطاقة اليوم الأربعاء.



وأوقفت أرامكو في الآونة الأخيرة خططا لزيادة القدرة الإنتاجية للنفط وتركز على تطوير حقول الغاز غير التقليدي في المملكة والمشابهة لحقول الغاز الصخري الأمريكية.



وذكرت الشركة أيضا أنها تتطلع إلى فرص للاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي المسال بالخارج.