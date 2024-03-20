خامنئي: ايران تؤيد وتدعم فصائل المقاومة الاسلامية

أكد المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي، أن طهران تؤيد وتدعم فصائل المقاومة الاسلامية، قائلا: "ندافع عن المقاومة وفصائلها ونؤيدها حسب إمكانياتنا لكن القرار لهم".



واعتبر خامنئي أن الكيان الإسرائيلي تورط في مستنقع غزة وأن لا يمكنه الانتصار هناك ولا يمكنه مغادرة القطاع.