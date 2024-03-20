البابا فرنسيس يدعو الى التفاوض لتجاوز "هول الحرب" في غزة وأوكرانيا

حضّ البابا فرنسيس على القيام "بكل ما هو ممكن" بهدف الخروج من "هول الحرب" في غزة وأوكرانيا، وذلك بعد عشرة أيام من تصريح له دعا فيه كييف الى "رفع الراية البيضاء" وأثار جدلا كبيرا.



وقال البابا في ختام لقائه العام الاسبوعي في الفاتيكان: "نعهد الى القديس يوسف بشعبي أوكرانيا والاراضي المقدسة، فلسطين واسرائيل، اللذين يعانيان الى حد بعيد من هول الحرب".



واضاف البابا: "لا يمكن الاستمرار في الحرب. ينبغي القيام بكل ما هو ممكن للمناقشة والتفاوض ووضع حد للحرب".