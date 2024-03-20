3 قتلى في قصف إسرائيلي على سيارة في جنين



أعلنت السلطة الفلسطينية أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في قصف إسرائيلي على سيارة كانوا يستقلونها في جنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي "القضاء" على قيادي في حركة الجهاد الإسلامي وإصابة شخصين آخرين.



وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس حشدا متجمعا حول هيكل سيارة بيضاء متفحمة. وكانت النيران مشتعلة في سيارة أخرى لكنها بقيت سليمة نسبيا.



من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة قصفت عضويَن بارزين في حركة الجهاد الإسلامي كانا يستقلان سيارة". و"قضي على" أحدهما وهو أحمد بركات المتهم بالهجوم على إسرائيلي يعيش في مستوطنة قرب جنين في أيار 2023، فيما أصيب رجلان آخران كانا يخططان ل"هجمات إرهابية" ضد إسرائيل، وفق ما أضاف الجيش.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر القصف عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع.