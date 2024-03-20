الولايات المتحدة تتعهد بتقديم 47 مليون دولار دعما للسودان ودول مجاورة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية جديدة بنحو 47 مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ في السودان ودول مجاورة منها تشاد وجنوب السودان.



وأضافت الوزارة أن هذا التعهد يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة إلى أكثر من 968 مليون دولار منذ السنة المالية 2023.