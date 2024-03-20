زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأميركي يرفض طلب نتنياهو التحدث أمام الديمقراطيين

ذكر موقع بانشبول نيوز الإلكتروني أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر رفض طلب نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين بالمجلس.



وأفاد بانشبول بأن شومر قال إن هذه المحادثات ينبغي ألا تجري "بأسلوب حزبي".