الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مودي يتحدث إلى بوتين وزيلينسكي قبل زيارة وزير الخارجية الأوكراني للهند

أخبار دولية
2024-03-20 | 15:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مودي يتحدث إلى بوتين وزيلينسكي قبل زيارة وزير الخارجية الأوكراني للهند
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مودي يتحدث إلى بوتين وزيلينسكي قبل زيارة وزير الخارجية الأوكراني للهند

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي‭‭ ‬‬مكالمتين هاتفيتين منفصلتين اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وناقش تعزيز العلاقات مع كلا البلدين قبل زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لنيودلهي.

وتتمتع الهند تاريخيا بعلاقات اقتصادية ودفاعية وثيقة مع موسكو، وامتنعت عن انتقاد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في شباط 2022، كما رفعت مشترياتها من النفط الروسي إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال مسؤولان هنديان مطلعان إن وزير الخارجية دميترو كوليبا سيزور الهند الأسبوع المقبل في وقت تسعى فيه كييف إلى حشد دعم لصيغة السلام الأوكرانية، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أوكراني كبير للهند منذ الغزو الروسي.

وقال الكرملين في بيان إن مودي اتصل ببوتين لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع، كما ناقش الزعيمان ملف أوكرانيا.

وقالت الحكومة الهندية في بيان لها إن مودي أكد مجددا "موقف الهند الثابت الداعم للحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل للمضي قدما" في الأزمة الأوكرانية، وإن الزعيمين اتفقا على تعميق العلاقات الثنائية.

وقال مودي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس في وقت لاحق إنه تحدث أيضا إلى زيلينسكي حول تعزيز العلاقات بين الهند وأوكرانيا ونقل "دعم الهند المستمر لجميع الجهود من أجل السلام ووضع نهاية مبكرة للصراع القائم".

وذكر زيلينسكي في تصريحات عقب المكالمة أن "أوكرانيا مهتمة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند، خصوصا في مجال الصادرات الزراعية والتعاون في مجال الطيران وتجارة المنتجات الدوائية والصناعية".

وقال أحد المسؤولين إن زيارة كوليبا تأتي تلبية لدعوة نظيره الهندي سوبرامانيام جيشينكار، بعد مكالمة هاتفية بين مودي وزيلينسكي في بداية العام.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.

وتدعو خطة السلام التي تقترحها كييف إلى انسحاب جميع القوات الروسية من أوكرانيا واستعادة الأراضي داخل حدود 1991 بعد تفكيك الاتحاد السوفييتي، إضافة إلى نهج لمحاسبة روسيا على أفعالها.

وشدد زيلينسكي على أهمية مشاركة الهند في القمة الأولى حول صيغة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام في سويسرا.

أخبار دولية

الهند

ناريندرا مودي

بوتين

زيلينسكي

LBCI التالي
مقتل فلسطينيّ برصاصٍ إسرائيليّ في الضفة الغربية المحتلة
الولايات المتحدة توافق على بيع البحرين دبابات بقيمة 2,2 مليار دولار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-03-17

زيلينسكي: بوتين يريد أن "يحكم الى الأبد"

LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

زيلينسكي: وقوف ترامب "إلى جانب بوتين" أمر "لايمكن تصوره"

LBCI
أخبار دولية
2024-02-04

زيلينسكي يعلن أنه زار بلدة روبوتين على الجبهة الجنوبية

LBCI
أخبار دولية
2024-01-16

زيلينسكي: بوتين سيواصل غزو أوكرانيا حتى إن توقف القتال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
18:54

أتال يتّهم روسيا برغبتها في "معاقبة" أرمينيا

LBCI
أخبار دولية
18:45

المزارعون في بولندا يغلقون الطرق عبر البلاد أمام الواردات الأوكرانية

LBCI
أخبار دولية
17:17

نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر

LBCI
أخبار دولية
16:49

مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إنه لا يستطيع التكهن بموعد الإفراج عن المساعدة لأوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-17

برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!

LBCI
أخبار دولية
2024-03-07

ملاك السفينة "ترو كونفيدنس": مقتل 3 من الطاقم في هجوم قبالة اليمن

LBCI
أخبار دولية
2024-02-08

القوات الروسية تقتحم مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بأعداد "كبيرة جدا"

LBCI
أخبار لبنان
2024-01-31

الهيئات الإقتصادية: الضريبة على الشركات التي تعاطت الدعم غير عادلة وظالمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:18

اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب

LBCI
حال الطقس
02:23

سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان

LBCI
منوعات
10:10

فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:44

وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"

LBCI
خبر عاجل
13:09

انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More