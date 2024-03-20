الرئيس الفرنسي يزور غويانا والبرازيل الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة غويانا يومي الاثنين والثلاثاء قبل توجهه إلى البرازيل التي تتقاسم مع هذه الإدارة الفرنسية القضايا المتعلقة بحماية غابات الأمازون ومكافحة التنقيب غير القانوني عن الذهب، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الأربعاء.



وفي غويانا حيث يقع مركز كورو الفضائي، يريد الرئيس الدفع نحو تنمية الإنتاج الزراعي المحلي من أجل تقليل اعتماد هذه المنطقة على الواردات الغذائية والتشديد على "ربط" أقوى بين المركز الفضائي والشركات المحلية.



وسيزور ماكرون بشكل خاص موقع تجميع منصة إطلاق صاروخ "أريان 6" الأوروبي والذي من المقرر ان يقوم برحلته الأولى هذا الصيف.



كما سيتوجه إلى الغابة في كاموبي (جنوب شرق البلاد)، لتقييم قيمتها بوجود المتنزه الأمازوني في غويانا وسيلتقي الجنود المشاركين في عملية لمكافحة استخراج الذهب، بالتعاون مع الجيش البرازيلي.



كما سيخصص ماكرون "وقتاً للاستماع" إلى المسؤولين المحليين، ولا سيما في ما يتعلق "بالتنمية المؤسسية" للإدارات الخارجية. وأشار الإليزيه إلى أن "الحوار موجود، وهذه الرحلة ستكون فرصة لمواصلته".