الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي على فائدة الإقراض بدون تغيير

صوت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.



وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25 بالمئة و5,50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات بـ"تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر بعناية".