برلين تستدعي السفير الإيراني على خلفية الإعداد لحرق كنيس يهودي في 2022

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الإيراني في أعقاب صدور حكم خلص إلى أنه تم التخطيط لحرق كنيس يهودي في بوخوم (غرب) في عام 2022 بمساعدة أجهزة الدولة الإيرانية.



وذكرت الخارجية على "إكس" أن "المبرر المكتوب للحكم أصبح متاحاً الآن. لقد استدعينا للتو السفير الإيراني بهذا الصدد".



وفي كانون الأول 2023، حكم القضاء الألماني على ألماني من أصل إيراني بالسجن عامين وتسعة أشهر بتهمة التخطيط لتنفيذ اعتداء على كنيس بوخوم.



وخلصت محكمة دوسلدورف إلى أن الهجوم تم الإعداد له بمساعدة "وكالات الدولة الإيرانية".



وبعد ساعات من صدور الحكم، استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال الإيراني.



وبعد ثلاثة أشهر، تبلغت الوزارة الألمانية بالاستنتاجات المكتوبة للمحكمة، ما دفعها إلى استدعاء السفير الذي أعلن عنه الأربعاء.



واضافت الخارجية الأربعاء، "نحن الآن نحيط على الفور شركاءنا الأوروبيين ومؤسسات الاتحاد الأوروبي علماً وندرس الخطوات التالية".