سويسرا تتجه نحو تصويت على ترسيخ حيادها

يتجه السويسريون للتصويت على ترسيخ حيادهم بعد أن أعادت الحرب في أوكرانيا فتح النقاش في الدولة الواقعة في جبال الألب حول مدى تعاونها مع حلف شمال الأطلسي، فضلا عن استئناف العقوبات الأوروبية.



جمعت منظمة "برو سويس" السيادية أكثر من 100 ألف توقيع لإطلاق استفتاء يهدف إلى ترسيخ الحياد السويسري بشكل أفضل في الدستور، حسبما أعلن وولتر ووبمان أحد مسؤوليها الأربعاء في حديث لصحيفة "بليك".



وقال: "جمعنا 140 الف توقيع في 11 نيسان سنرفع المبادرة الى المستشارية الفدرالية. حتى ذلك التاريخ سنستمر في جمع التواقيع".