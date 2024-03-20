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براغ ووارسو ودول البلطيق تريد حظراً اوروبياً على الحبوب الروسية والبيلاروسية
أخبار دولية
2024-03-20 | 16:28
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براغ ووارسو ودول البلطيق تريد حظراً اوروبياً على الحبوب الروسية والبيلاروسية
دعت جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الحبوب الآتية من روسيا وحليفتها بيلاروس، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزراء الزراعة في بولندا والتشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا: "باعتبارنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أن من الضروري الوفاء بالتزامنا الأخلاقي بمنع أي نشاط يمكن أن يقوي روسيا وبيلاروس".
في رسالة مشتركة تلقتها وكالة فرانس برس، دعا الوزراء المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات قانونية "للحد من واردات الحبوب" الروسية والبيلاروسية.
وأضافوا: "من المهم كذلك اتخاذ تدابير تهدف إلى منع دخول حبوب من المحتمل أنها سُرقت في أوكرانيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
كما أكد الوزراء الخمسة أن واردات الحبوب من هذه البلدان "تشكل ضغوطًا" على الأسواق الأوروبية و"تنافس بشكل مباشر إنتاج مزارعي الاتحاد الأوروبي"، في حين يتظاهر هؤلاء في نقاط مختلفة من أوروبا للدفاع عن إنتاجهم.
واشاروا إلى أن الايرادات من صادرات الحبوب تساهم في المجهود الحربي الروسي.
واضافوا: "أن الموارد المالية مخصصة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة التي لن تؤدي إلا إلى مقتل مزيد من المواطنين الأوكرانيين".
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