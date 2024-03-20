بلينكن يبحث مع نظيره السعودي وقفا لإطلاق النار في غزة

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي، الحاجة المُلّحة لحماية المدنيين في غزة، فيما تحاول واشنطن تسريع الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في النزاع المستمر منذ نحو ستة اشهر.



والتقى بلينكن الذي وصل إلى مدينة جدة في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا مصر وإسرائيل، نظيره فيصل بن فرحان، قبل أن يلتقي ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إن الوزيرين "ناقشا الحاجة المُلّحة لحماية جميع المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية على الفور للمحتاجين".



وتابع: "شدد بلينكن على أهمية استمرار التنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن حل النزاع في غزة والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع".