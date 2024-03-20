مستشار الأمن القومي الأميركي يقول إنه لا يستطيع التكهن بموعد الإفراج عن المساعدة لأوكرانيا

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض في خلال زيارة لكييف أنه لا يستطيع التكهن بموعد إفراج الكونغرس عن حزمة مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.



وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك ساليفان خلال مؤتمر صحافي في كييف إلى جانب أندريه ييرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لقد طالت المسألة كثيرا. وأعلم ذلك، وأنتم تعلمون ذلك".



وأضاف: "لن أطلق تكهنات بشأن الموعد الدقيق لإتمام الأمر، لكننا نعمل على إتمامه في أسرع وقت. لكنني لا أستطيع أن أطلق تكهنا محددا اليوم".



وكرر موقف البيت الأبيض لجهة أنه "واثق" بأنه سيتم الإفراج عن الأموال في مرحلة ما.



وقال: "نحن واثقون من إنجاز ذلك، وسنحصل على هذه المساعدة لأوكرانيا".