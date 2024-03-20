نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر

أعلن أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لأعضاء جمهوريين بالمجلس اليوم إن إسرائيل ستواصل مسعاها لإلحاق الهزيمة بحركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك بعد أن ألقى كلمة أمام حفل غداء.



وقال السناتور جيم ريش: "سيفعل ما قال إنه سيفعله. سينهي ما يفعله".



وتحدث الزعيم الإسرائيلي المحافظ إلى الجمهوريين عبر رابط فيديو بعد أسبوع تقريبا من إلقاء زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، خطابا في مجلس الشيوخ انتقد فيه بشدة نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام وحث على إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.



وقال السناتور جون باراسو "طلبنا منه تحديثا وحصلنا عليه فيما يتعلق بالحرب والإفراج عن الرهائن والجهود المبذولة لإلحاق الهزيمة بحماس. وأخبرناه أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها وقال إن هذا بالضبط ما يواصلون فعله".