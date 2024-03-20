أتال يتّهم روسيا برغبتها في "معاقبة" أرمينيا

اتّهم رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال روسيا بالرغبة في "معاقبة أرمينيا" على تطلعها إلى السلام واحترام سيادتها، وهما من المبادئ التي تنتهكها موسكو في أوكرانيا.



وأوضح أتال في العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية-الفرنسية أن روسيا "تريد معاقبة أرمينيا لأنها اختارت طريق مكافحة الإفلات من العقاب بانضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية" و"بكل بساطة، لأنها اختارت الديموقراطية ودولة القانون".



وانتقد أتال أيضا "موقف روسيا الذي لم يُدِن استخدام القوة" من جانب أذربيجان في جيب ناغورني قره باغ حيث كانت تعيش حتى نهاية العام الماضي أغلبية من السكان الأرمن، و"في الواقع تغاضى عنها".



وأشار إلى أن "القوات الروسية المفترض فيها +حفظ السلام+ سمحت بتفاقم الأزمة الإنسانية".