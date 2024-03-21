سماع دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف

دوت انفجارات عدة في وقت مبكر من صباح الخميس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد انطلاق صافرات الإنذار الجوية على اثر رصد هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

