تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء في البرتغال

أعلنت الرئاسة البرتغالية في وقت متأخر الأربعاء تعيين لويس مونتينيغرو رئيسا للوزراء في أعقاب فوز حزب التحالف الديمقراطي اليميني الذي ينتمي إليه بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 آذار.



ويخلف المحامي والبرلماني المخضرم البالغ 51 عاما أنطونيو كوستا زعيم الحزب الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2015.



وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني عندما استقال كوستا وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.



