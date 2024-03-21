مقتل فلسطينيين اثنين في غارة جوية اسرائيلية بالضفة الغربية

قُتل فلسطينيان اعتبر الجيش الإسرائيلي أنهما شكلا "تهديدا" لجنوده في غارة جوية اسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر الخميس.



وأعلن الجيش الإسرائيلي قرابة منتصف الليل عن تنفيذ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين المحاذي لمدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.



وأضاف الجيش في رسالة مقتضبة "خلال العملية، قصفت طائرة إرهابيين اثنين كانا يشكلان تهديدا فوريا للقوات".

