زلزال بقوة 5,3 درجة يضرب قرب مدينة طوكيو

اهتزت المباني في طوكيو وانطلقت أجهزة الإنذار على الهواتف عندما ضرب زلزال بقوة 5,3 درجة بالقرب من العاصمة اليابانية صباح الجمعة، دون أن تصدر السلطات تحذيرا من حدوث تسونامي.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال الذي وقع في جنوب إيباراكي، شرق طوكيو، كان على عمق 50 كيلومترا.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، لكن القطارات السريعة أوقفت عملياتها بين طوكيو وكورياما في منطقة فوكوشيما شمال شرق اليابان بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه).

