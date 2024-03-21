بريطانيا واستراليا توقعان اتفاقية دفاع جديدة

أعلنت بريطانيا واستراليا توقيع اتفاقية دفاع جديدة في كانبيرا الخميس تتيح للحليفتين منذ أمد طويل تبادل استضافة القوات والمعلومات العسكرية.



وتتضمن الوثيقة الجديدة ما يسمى ب"اتفاقية مركز القوات" التي تتيح لقوات البلدين "العمل معا في بلدَي أحدهما الآخر"، وفق وزيري الدفاع البريطاني غرانت شابس والاسترالي ريتشارد مارليس.



ووقع شابس ومارليس الاتفاقية خلال حفل أقيم في مقر البرلمان في كانبيرا.



وقال مارليس للصحافيين بعد التوقيع "بينما يصبح العالم أكثر تعقيدا وغموضا، يتعين علينا تحديث شراكاتنا الأكثر أهمية".



وأضاف أن "الاتفاقات التي توصلنا إليها اليوم ستضمن هذه النتيجة في المستقبل".