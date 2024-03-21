إنقاذ 69 من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل إندونيسيا

أنقذت السلطات الإندونيسية 69 لاجئا من الروهينغا على الأقل غداة انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل منطقة غرب آتشيه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان على متن سفينة الانقاذ.



وعثر على هؤلاء اللاجئين عالقين على متن سفينة منقلبة، وفق ما أفاد الصحافي، بعدما انقلب القارب الذي كان ينقلهم ومركب صيد حاول انقاذهم الأربعاء. وكان صيادون أفادوا أمس عن إنقاذ ستة أشخاص فيما جرفت التيارات القوية عددا آخر.

