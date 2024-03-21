تفجير انتحاري خارج مصرف في أفغانستان... وسقوط قتلى

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان الخميس، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار إنعام الله سمنغاني لوكالة فرانس برس: "اليوم قرابة الساعة الثامنة (03,30 ت غ) في مدينة قندهار... وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية".