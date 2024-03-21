أوكرانيا تعلن اسقاط 31 صاروخا روسيا

أعلنت أوكرانيا أنّها أسقطت فجر اليوم، 31 صاروخاً أطلقتها روسيا في اتجاه كييف، في أكبر هجوم يستهدف العاصمة الأوكرانية منذ كانون الثاني، وذلك بعدما توعدت موسكو بالانتقام من عمليات القصف التي تستهدف الأراضي الروسية.



وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنّه "تمّ إسقاط جميع الصواريخ في منطقة كييف"، كاشفة أنّ من بينها صاروخان بالستيان من طراز "إسكندر" و"كينجال" إضافة إلى 29 صاروخ كروز أطلقت من قاذفات روسية.



ووفق الرئاسة الأوكرانية، فقد أُصيب 13 مدنياً في مناطق عدة في كييف جراء حطام الصواريخ الذي تسبّب أيضا بأضرار مادية.