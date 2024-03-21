الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد شهداء العملية الإسرائيلية في طولكرم إلى أربعة

ارتفع إلى أربعة عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم نور شمس في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم.



وقالت الجمعية على منصة إكس: "نقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني... شهيدا يبلغ من العمر 18 عامًا من مخيم نور شمس في طولكرم. وبذلك يرتفع عدد الشهداء إلى 4 منذ اقتحام قوات الاحتلال للمخيم يوم أمس الأربعاء".