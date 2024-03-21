روسيا تعيد لأوكرانيا 6 أطفال بوساطة قطرية

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم، بأن روسيا سلمت ستة أطفال أوكرانيين إلى بلادهم بوساطة قطرية.