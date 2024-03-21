الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "أكثر من 140" مقاتلا فلسطينيا في مجمع الشفاء ومحيطه في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل "أكثر من 140" مقاتلا فلسطينيا في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في شمال مدينة غزة، والذي اقتحمه فجر الاثنين بعد تطويقه بالدبابات.



وقال الجيش في بيان "منذ بدء العملية، تم القضاء على أكثر من 140 إرهابيا في منطقة المستشفى"، مضيفًا أن أكثر من 50 من القتلى سقطوا خلال معارك الأربعاء.