أمبري: سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار قرب نشطون باليمن

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم، أن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار من زورق على بعد نحو 109 أميال بحرية جنوبي نشطون باليمن.



وهدد الحوثيون في اليمن بتوسيع عملياتهم ضد حركة الشحن لتشمل منطقة المحيط الهندي.