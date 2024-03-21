42 قتيلا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين محليتين في شرق تشاد

قُتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين "مجموعتين سكانيتين محليتين" في شرق تشاد، وفق ما أعلن وزير الأمن العام في منطقة تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحّل أو مجموعات أخرى.



وأدت المواجهات التي لم يحدد بيان الوزارة المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدّتها، إلى "توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.