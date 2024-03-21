مسؤول تركي: العراق رحب باقتراح إنشاء مركز عمليات مشترك ضد حزب العمال الكردستاني

كشف مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم، أن أنقرة اقترحت إنشاء "مركز عمليات مشترك" مع العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني المحظور، وإن بغداد ردت "بشكل إيجابي" خلال اجتماع الأسبوع الماضي.وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار، بينهم وزيرا الدفاع، محادثات في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة مسائل أمنية منها إجراءات محتملة ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك بعدما حذرت تركيا من أنها ستشن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.وقال المسؤول لصحفيين عن حزب العمال الكردستاني: "العراق يعده أيضا تهديدا له. تفاعلوا بشكل إيجابي مع عرضنا تأسيس مركز عمليات مشترك والتعاون في الحرب ضد الإرهاب".وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، ناقش الجانبان أيضا الاستعدادات لزيارة مقررة للرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، والمتوقع أن تكون بعد شهر رمضان.وقال المسؤول إن أنقرة تريد إدراج مركز العمليات المشترك في وثيقة استراتيجية أوسع نطاقا يعتزم أردوغان التوقيع عليها خلال الزيارة.