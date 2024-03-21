الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول تركي: العراق رحب باقتراح إنشاء مركز عمليات مشترك ضد حزب العمال الكردستاني
أخبار دولية
2024-03-21 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول تركي: العراق رحب باقتراح إنشاء مركز عمليات مشترك ضد حزب العمال الكردستاني
كشف مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم، أن أنقرة اقترحت إنشاء "مركز عمليات مشترك" مع العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني المحظور، وإن بغداد ردت "بشكل إيجابي" خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
وعقد مسؤولون أتراك وعراقيون كبار، بينهم وزيرا الدفاع، محادثات في بغداد الأسبوع الماضي لمناقشة مسائل أمنية منها إجراءات محتملة ضد حزب العمال الكردستاني، وذلك بعدما حذرت تركيا من أنها ستشن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.
وقال المسؤول لصحفيين عن حزب العمال الكردستاني: "العراق يعده أيضا تهديدا له. تفاعلوا بشكل إيجابي مع عرضنا تأسيس مركز عمليات مشترك والتعاون في الحرب ضد الإرهاب".
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، ناقش الجانبان أيضا الاستعدادات لزيارة مقررة للرئيس رجب طيب أردوغان لبغداد، والمتوقع أن تكون بعد شهر رمضان.
وقال المسؤول إن أنقرة تريد إدراج مركز العمليات المشترك في وثيقة استراتيجية أوسع نطاقا يعتزم أردوغان التوقيع عليها خلال الزيارة.
أخبار دولية
تركيا
العراق
حزب العمال الكردستاني
التالي
روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا
42 قتيلا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين محليتين في شرق تشاد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-14
تركيا تقوم بتحييد 10 من مسلحي حزب العمال الكردستانيّ في شمال العراق
آخر الأخبار
2024-01-14
تركيا تقوم بتحييد 10 من مسلحي حزب العمال الكردستانيّ في شمال العراق
0
أخبار دولية
2024-03-14
مشاورات بين العراق وتركيا في بغداد حول ملفات المياه والطاقة والأمن
أخبار دولية
2024-03-14
مشاورات بين العراق وتركيا في بغداد حول ملفات المياه والطاقة والأمن
0
أخبار دولية
2024-03-13
أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد
أخبار دولية
2024-03-13
أنقرة: تركيا والعراق يعقدان محادثات رفيعة المستوى حول الأمن والطاقة في بغداد
0
أخبار دولية
2024-03-08
ثلاثة قتلى بقصف نسب إلى تركيا في شمال العراق
أخبار دولية
2024-03-08
ثلاثة قتلى بقصف نسب إلى تركيا في شمال العراق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:33
الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة بالبحر الأحمر
أخبار دولية
08:33
الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة بالبحر الأحمر
0
أخبار دولية
08:22
أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة وغزة
أخبار دولية
08:22
أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة وغزة
0
أخبار دولية
08:17
أستراليا تعلن شراكة مع مجموعة "بي ايه إي" البريطانية لبناء غواصات نووية
أخبار دولية
08:17
أستراليا تعلن شراكة مع مجموعة "بي ايه إي" البريطانية لبناء غواصات نووية
0
أخبار دولية
07:31
الكرملين: سنرد إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أصولا روسية لتسليح أوكرانيا
أخبار دولية
07:31
الكرملين: سنرد إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أصولا روسية لتسليح أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-24
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
منوعات
2023-08-24
غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-07
مسرّع جسيمات مستقبلي يوفر فهماً أفضل للكون
علوم وتكنولوجيا
2024-02-07
مسرّع جسيمات مستقبلي يوفر فهماً أفضل للكون
0
منوعات
07:12
"سوق، سحور وصدقة"... ليالي زمان معرض رمضاني بامتياز: ماذا يتضمن؟ (فيديو)
منوعات
07:12
"سوق، سحور وصدقة"... ليالي زمان معرض رمضاني بامتياز: ماذا يتضمن؟ (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-01-30
"الذهب العائم"... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!
موضة وجمال
2024-01-30
"الذهب العائم"... قيء الحوت سر نجاح أفخم العطور؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
خبر عاجل
07:21
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين بيان من "المالية" بشأن فروقات المفعول الرجعي
3
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
4
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
خبر عاجل
07:10
انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات كأس العالم لقارة آسيا بفوز أستراليا المضيفة بنتيجة ٢-٠
5
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
6
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
7
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
8
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
خبر عاجل
06:06
انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخب أستراليا على المنتخب اللبناني بنتيجة 1-0 ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More