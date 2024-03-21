روسيا تعلن السيطرة على قرية أوكرانية جديدة غرب بلدة أفدييفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس سيطرة قواتها على قرية تونينكي الواقعة الى الغرب من بلدة أفدييفكا التي سيطرت عليها في شباط.



وقالت الوزارة في بيان "في منطقة أفدييفكا، تمّ تحرير قرية تونينكي"، لتواصل القوات الروسية بذلك تقدمها الميداني على حساب القوات الأوكرانية التي تعاني نقصاً في العديد والذخيرة.