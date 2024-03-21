بلينكن والسيسي يناقشان في القاهرة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم المفاوضات للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإطلاق جميع الرهائن.



وبلينكن موجود في مصر بعد يوم من زيارة السعودية في إطار أحدث جولة له بالشرق الأوسط.



كما ناقش مع السيسي إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.