تركيا ودول الخليج تطلق محادثات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم، أن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وقعا اتفاقا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.



يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.



وبعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديدا مع الإمارات والسعودية.



ووقعت منذ ذلك الحين صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج، ومن بينها قطر التي تتمتع بعلاقات قوية معها.



وقال بولات على منصة إكس: "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".