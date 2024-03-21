أستراليا تعلن شراكة مع مجموعة "بي ايه إي" البريطانية لبناء غواصات نووية

أعلنت أستراليا الخميس، عقد شراكة مع مجموعة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية لبناء أسطولها من الغواصات العاملة بالدفع النووي، وهي محطة أساسية في سياق تنفيذ تحالف "أوكوس" الأمني بين كانبيرا ولندن وواشنطن.



وأفادت الوكالة الأسترالية للغواصات بأنه من المفترض تسليم الغواصات من طراز "إس إن إن أوكوس" اعتبارا من العام 2040، وستضاف إلى ثلاث غواصات من طراز "فيرجينيا" ستسلمها الولايات المتحدة لأستراليا اعتبارا من العام 2030.