أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة وغزة

أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه لا يمكن ان يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة.



واشار أبو الغيط، في حديث إذاعي، الى أن المجتمع الدولي يسعى في هذا الظرف الدقيق، لعودة السلطة الفلسطينية الى غزة كما كان الوضع من ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٧.