الصين وروسيا توصلتا لاتفاق مع الحوثيين بشأن الملاحة بالبحر الأحمر

بوريل: مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة

بوريل: مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة

أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة وغزة