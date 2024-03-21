بوريل: مجلس الاتحاد الأوروبي سيطلب وقفا مستداما لإطلاق النار في غزة

كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن قادة الاتحاد الأوروبي سيدعون إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة خلال قمتهم في بروكسل.وأكد، قبيل بدء القمة، ان "اليوم سيذهب المجلس إلى ما هو أبعد بكثير" عما كان في الشهور السابقة.وأردف قائلا: "سيطلب المجلس وقفا مستداما لإطلاق النار، ويطالب بالتأكيد أيضا بتحرير الرهائن، لكنه سيبدي قلقا شديدا إزاء حالة الشعب في غزة، إنه أمر غير مقبول".ودعا بوريل إسرائيل إلى التأكد من وصول مزيد من المساعدات إلى غزة، آملا أن يفعل قادة الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه.وتابع: "سكان غزة يتضورون جوعا. لذلك آمل أن يبعث المجلس برسالة قوية إلى إسرائيل بأن تتوقف عن الحظر وتتوقف عن منع وصول الطعام إلى غزة وتهتم بالمدنيين".ورأى بوريل أن "لإسرائيل حق الدفاع (عن نفسها) لا الانتقام".