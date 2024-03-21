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الشرطة الهولندية: إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-03-21 | 09:47
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الشرطة الهولندية: إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية
أعلنت الشرطة الهولندية أنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي صباح اليوم، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.
وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه لم يصب أحد خلال الواقعة التي يجري التحقيق فيها، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.
وكانت هولندا قد عززت الوجود الأمني عند السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقي تهديدات.
وفي كانون الثاني تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد. ويجري التحقيق في الأمر على أساس الاشتباه في أنه جريمة إرهابية.
أخبار دولية
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