الصحة العالمية: زيادة الوصول البري لغزة هو فقط ما سيحول دون وقوع مجاعة هناك

رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن زيادة انفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.



وأكد جيبريسوس أن "الجهود الأخيرة لتوصيل الغذاء عن طريق الجو والبحر موضع ترحيب"، معتبرا أن "زيادة إدخال المساعدات عبر المعابر البرية هو وحده الذي سيمكن من توصيل المساعدات على نطاق واسع لدرء المجاعة".

ولفت إلى أنه "يساورنا قلق خاص إزاء العمليات العسكرية في مستشفى الشفاء وما حوله في غزة".