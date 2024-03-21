اجتماع وزاري عربي في القاهرة قبيل لقاء مع بلينكن: لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

اجتمع وزراء خارجية خمس دول عربية في القاهرة لمناقشة "جهود وقف حرب الاسرائيلية ضد غزة" في حضور مسؤول فلسطيني مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك قبيل مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على منصة اكس: "يعقد الآن اجتماع يضم وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث جهود وقف الحرب الاسرائيلية ضد غزة وحتمية تحقيق وقف اطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات" الى القطاع، حيث تخشى الأمم المتحدة مجاعة وشيكة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.



وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية لاحقًا، أكد الوزراء الخمسة "أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع" غزة.

ولفتوا إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا”.

وجدّدوا رفضهم لأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

وشدّدوا على ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها الأحادية، التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف إلى تغيير الوضع التاريخيّ والقانونيّ القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما شدّدوا على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهُويتها العربية والإسلامية والمسيحية وحتمية تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.