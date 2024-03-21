اجتماع وزاري عربي في القاهرة قبيل لقاء مع بلينكن: لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

ولفتوا إلى ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأنروا”.
وجدّدوا رفضهم لأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية.
وشدّدوا على ضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها الأحادية، التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف إلى تغيير الوضع التاريخيّ والقانونيّ القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما شدّدوا على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهُويتها العربية والإسلامية والمسيحية وحتمية تنفيذ حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقًا للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.