ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في قندهار بأفغانستان

أدى تفجير انتحاري وقع صباح الخميس في قندهار بجنوب أفغانستان إلى مقتل 20 شخصا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر طبي في المدينة لوكالة فرانس برس.



وكانت سلطات طالبان افادت في حصيلة نشرتها في بيان صباحا بسقوط ثلاثة قتلى و12 جريحا بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مصرف ونسبته إلى تنظيم الدولة الإسلامية.