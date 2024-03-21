زيلينسكي يحض القادة الأوروبيين على تزويد أوكرانيا مزيدا من الذخائر

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالة وجهها إلى القادة الأوروبيين الذي يعقدون قمة في بروكسل، على تزويد القوات الأوكرانية مزيدا من الذخائر لإلحاق هزيمة بروسيا.



وأسف زيلينسكي " من لجوء جنودنا إلى المدفعية في ساحة المعركة هو أمر مذل، لأن أوروبا في إمكانها تقديم المزيد. وإثبات ذلك الآن أمر حيوي".