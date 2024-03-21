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البنتاغون: الحوثيون نفذوا 50 هجومًا على الأقل ضد سفن قبالة اليمن

أخبار دولية
2024-03-21 | 13:20
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البنتاغون: الحوثيون نفذوا 50 هجومًا على الأقل ضد سفن قبالة اليمن
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البنتاغون: الحوثيون نفذوا 50 هجومًا على الأقل ضد سفن قبالة اليمن

أكدت مسؤولة كبيرة في البنتاغون أن الحوثيين نفذوا ما لا يقل عن 50 هجوما على سفن قبالة سواحل اليمن منذ الخريف، وأقر مسؤول دفاعي آخر بضعف الرد الأميركي.

          

وقالت نائبة وزير الدفاع سيليست والاندر خلال جلسة استماع بالكونغرس: "في البحر الأحمر، يسعى الحوثيون إلى تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية، مع تنفيذ ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن منذ الخريف.

          

في مواجهة ذلك، أنشأت الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل، قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في كانون الأول، وشنت مع بريطانيا ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

     

لكن مسؤولا آخر في البنتاغون أقر بأن الحوثيين قادرون بسرعة على استبدال المعدات التي دمرتها الضربات الغربية.

     

وقال قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا في الجلسة نفسها: "يمكن (لحمولة) سفينتين فقط تعويض معظم معدات الحوثيين التي دمرناها حتى الآن".

     

وأضاف كوريلا: "علينا زيادة العمل المنجز على المستوى الدولي حتى نتمكن من تفتيش السفن التي تصل إلى الحديدة" المطلة على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون.

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