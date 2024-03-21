بلينكن يتحدث عن "تقارب" في المفاوضات بشأن إرساء هدنة في غزة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك "تقاربا" في المفاوضات بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة، مشددا على أن بلاده تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في القطاع.



واشار بلينكن، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، إلى أنه لا يزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن "ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".



ورأى أن إسرائيل لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن عملية عسكرية اسرائيلية كبيرة في رفح ستكون "خطأ".



واعتبر وزير الخارجية الاميركي أن العملية البرية لاجتياح رفح التي تهدد بها اسرائيل "ليست ضرورية"، مشيرا إلى أن "هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس".