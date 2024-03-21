بلينكن: مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية يحرز "تقدما"

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مسار تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والذي تأخر بسبب الحرب في غزة، يحرز "تقدما جيدا للغاية".



وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، أن زيارته للمملكة الأربعاء تخللتها "مشاورات جيدة للغاية" مع القادة السعوديين حول تقارب في العلاقات بين البلدين.



واشار إلى أنه لا يستطيع "تحديد إطار زمني لذلك"، وأن المباحثات "تقترب من نقطة التوصل إلى اتفاقات".