أستراليا وبريطانيا تحذران من عواقب مدمرة إذا شنت إسرائيل عملية موسعة برفح

أعلنت أستراليا وبريطانيا أن هناك عواقب مدمرة محتملة إذا شنت إسرائيل غزوا بريا لمدينة رفح في غزة.



وجاء في بيان مشترك: "نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود أماكن آمنة في غزة، عبر الجانبان عن لقهما البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لشن عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح".